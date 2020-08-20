Все готовы - Зеленский обратился к украинцам с неожиданной новостью

Несмотря на то, что Кремль задумал из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств, команда президента России Владимира Путина все же согласилась принять участие в переговорах такого уровня. 20 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию. Он уточнил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была подтверждена в ходе заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось накануне. Зеленский рассчитывает, что после этой встречи могут состоятся переговоры лидеров "нормандской четверки", в которую, кроме украинского президента, входят российский глава Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль макрон. О договоренностях относительно нормандских переговорах Зеленский сообщил украинцам во время визита в Херсонскую область, передает ONLINE.UA.

"Подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ожидать продолжение встречи лидеров норманди", — поделился Зеленский с украинцами новостью о переговорах по Донбассу.

Как известно, накануне Кремль неожиданно заявил, что команда Путина начала автивно готовиться к нормандским переговорам на уровне советников. По предварительным данным, эти важные переговоры могут пройти уже 28 августа.

Важно отметить, что переговоры ТКГ по Донбассу, которые состоялись 19 августа, команда Путина пыталась сорвать. Россия поставила Украине ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО. Представители Кремля обвинили при этом Киев в нарушениях Минских соглашений и формулы Штайнмайера. Речь идет о постановлении ВРУ о местных выборах в Украине, в котормо указано, что на территории ОРДЛО они не будут проводиться. Поэтому Кравчук решил уступить оккупатам и обратился к ВРУ с просьбой изменить постановление о выборах, в котором должно быть указано, что местные выборы происходят в Украине — "Происходят в Украине. Все. Точка".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде Зеленского бьют тревогу из-за решения Путина против Украины. Представитель Луганска в ТКГ возмущен тем, что ОБСЕ и Запад закрывают глаза на то, что Россия устроила из минских переговоров фарс.