Сколько на самом деле сейчас безработных в Украине - данные шокируют

Украинская власть бьет тревогу из-за новой серьезной проблемы, ведь коронакризис внес свои коррективы не только в жизненные планы миллионов украинских граждан, но и в экономику страны, и, как следствие, в ситуацию с безработицей. В Кабмине обратили внимание на то, что безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тыс. человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского правительства.

"Во время действия карантина специалисты центров занятости не прекращали подбирать для безработных подходящие вакансии, а для работодателей — квалифицированный персонал. Так, за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тыс. граждан, из них — 168 тыс. безработных. В июле работодатели подали центрам занятости 61 тыс. вакансий, что на 5% больше чем в июне, и на 40% (или на 18 тыс) больше, чем в апреле текущего года. По состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало 9 безработных" , — говорится в сообщении.

Что важно понимать, по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тыс украицев (против 276 тыс на эту же дату прошлого года). Украинская власть убеждает, что пособие по безработице получают 411 тыс граждан.

"Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, Правительством было наработано алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса. Тем, кто вынужден был остановить или сократить свою деятельность, начала оказываться помощь по частичной безработице. Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (сейчас это 4723 грн) в месяц" — добавляют в Кабмине.

Что важно понимать, по состоянию на 20 августа в центры занятости уже подано более 220,5 тыс. пакетов документов (из них — 192,6 тыс. — от физических лиц-предпринимателей, которые являются застрахованными лицами), принято 202 тыс. положительных решений для предоставление финансовой помощи 365,6 тыс. работников (из них почти 179 тыс. — ФОПы).

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