Очень доволен - Зеленский поразил заявлением о Донбассе

Недавно состав украинской делегации в трехстороннем контактной группе претерпел серьезные изменения. Президент Владимир Зеленский заявил об удовлетворенности от работы обновленной команды дипломатов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера на Херсонщине.

По словам президента, существуют определенные достижения.

"Я очень доволен Леонид Макарович Кравчук. Еще раз хочу (сказать): благодарен Кучме — он действительно много работы сделал. Очень доволен, пока является достижение", — пояснил Зеленский.

Он обратил внимание, что на протяжении около месяца ни один украинский военнослужащий не стал жертвой боевых действий на Донбассе. По его мнению, это "большое достижение".

Государственный лидер подчеркнул, регулярные контакты на уровне ТКГ должны продолжаться и в дальнейшем, даже в режиме видеоконференции — через глобальную эпидемию COVID-19 .

"Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне", — резюмировал он.

Напомним, Леонид Кучма покинул пост руководителя украинской делегации. Его заменил первый президент Леонид Кравчук. В соответствии с указом президента недавно одним из заместителей главы стал Витольд Фокин — первый премьер независимой страны.

Упомянутый режим прекращения огня продолжается с полуночи 27 июля. Украинский штаб фиксирует только единичные нарушения со стороны врага, однако они не имеют системного характера, а также ни разу не зафиксировано выстрелов из тяжелого оружия.

Как сообщал ONLINE.UA, Кравчук объявил, что во время заседания контактной группы по Донбасса представитель России Борис Грызлов выдвинул Украине новые требования. Кремль заблокировал обмен пленными, разминирования, разведение сил и средств, а также подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки".