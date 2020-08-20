Спасает от головной боли эффективнее таблеток - ученые пришли к неожиданному выводу

О вреде и пользе алкогольных напитков есть множество теорий и гипотез ученых, но выводы большинства их них сводятся к тому, что алкоголь оказывает крайне неблагоприятное воздействие на организм и плохо сказывается на здоровье. Но британские ученые из Гринвичского университета решили внести свой вклад в разрешение этого многолетнего спора в научном мире. Они доказали, что определенная доза пива является отличным обезболивающим средством — они уверяют, что этот популярный алкогольный напиток спасает от головной боли эффективнее таблеток. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Іndependent.

Доктор Тревор Томпсон, который руководил исследованием по выявлению обезболивающих свойств пива, отметил, что данный алкогольный напиток можно сравнить с опиоидными препаратами, такими как кодеин, но его эффект сильнее, чем у парацетамола. Он, правда, поспешил напомнить, что результаты нового исследования не означают, что алкоголь полезен для здоровья. Эффективной дозой пивного "болеутоляющего" он назвал две стандартные пивные кружки, а если эту дозу превысить, то возникнет обратный эффект и спазмы станут сильнее.

К такому неожиданному выводу эксперты пришли после двух десятков тестов, в которых приняли участие более 400 человек, страдающих хронической головной болью. Сопоставив влияние выпитого пива на организм и сравнив обезболивающий эффект с эффектом от принятия медикаментов, ученые выяснили, что пиво действительно помогает бороться с болью. Томпсон по результатам исследований отметил, что они дают возможность предположить, что алкоголь является эффективным болеутоляющим средством, которое обеспечивает клинически значимые занижения показателей интенсивности боли.

Несмотря на обезболивающие свойства пива, ученые не рекомендуют злоупотреблять этим напитком. Они напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует и даже умеренное употребление спиртных напитков увеличивает риск инсульта.

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