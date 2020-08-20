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СБУ наконец-то ответила на громкие обвинения ФСБ России - в чем дело

Украина | Читати новину українською
СБУ наконец-то ответила на громкие обвинения ФСБ России - в чем дело Фото з відкритих джерел

 20 августа Федеральная служба безопасности РФ набросилась на Службу безопасности Украины с новыми обвинениями — она начала утверждать, что якобы предотвратила попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ ". В СБУ сразу же назвали фейком информацию, которую распространила ФСБ РФ о якобы попытке Украина похитить одного из лидеров сепаратистов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СБУ.

"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" — якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков", — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, в спецслужбе еще раз подчеркнули, что каждый, кто воевал на стороне оккупантов, должен понести за это ответственность, и СБУ "работает над этой задачей в ежедневном режиме".
 
Стоит таокж напомнить, что 19 августа Служба безопасности Украины прокомментировала еще один громкий скандал - 
СБУ подчеркнула, что категорически отрицает участие в так называемой "вагнеревской спецоперации". По словам представителей ведомства, ни один сотрудник службы не участвовал в разговорах с боевиками. Кроме того, там отметили, что Служба безопасности "не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев. Тем более, когда такие информационные" вброс "имеют целью нанесения вреда Украине".
 
Как сообщал ONLINE.UA, силовики СБУ усилили режим безопасности на фоне террористической угрозы. Речь идет непосредственно о Киеве и Киевщине, однако в заявлении обращалось внимание на все регионы.
Источник: ONLINE.UA
Теги: СБУ, Украина, ФСБ РФ, спецоперация, Донбасс, задержание, Россия, силовики, новости Донбасса
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Обновлено:18:11, 20.08.2020

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