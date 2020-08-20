СБУ наконец-то ответила на громкие обвинения ФСБ России - в чем дело

20 августа Федеральная служба безопасности РФ набросилась на Службу безопасности Украины с новыми обвинениями — она начала утверждать, что якобы предотвратила попытку спецслужб Украины похитить на территории РФ "гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, который принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ ". В СБУ сразу же назвали фейком информацию, которую распространила ФСБ РФ о якобы попытке Украина похитить одного из лидеров сепаратистов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт СБУ.
"Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном "успехе" — якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, собирались похитить одного из боевиков, который воевал на Донбассе. Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков", — говорится в сообщении СБУ.