Мы не получили - Зеленский предъявил претензии оккупационному режиму

Украинская сторона продолжает работать над организацией нового обмена пленниками. Президент Владимир Зеленский отметил, что оккупационный режим до сих пор не предоставил список соответствующих лиц. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера во время рабочего визита на Херсонщину.

По его словам, обмен планируется в формате 100 на 100.

"(Мы) передали списки на обмен... Еще мы не получили полностью списки с той стороны", — пояснил Зеленский.

Украинская делегация во время видеопереговоры в формате Трехсторонней контактной группы обратила внимание на выполнении всех договоренностей, которые были необходимы для проведения нового обмена. Сейчас официальный Киев ждет ответных шагов от оппонента.

Зеленский еще 13 августа официально объявил о предоставлении Украинской списке из 100 имен представителей миссии ОБСЕ. С тех пор российский агрессор не предоставил собственного перечня пленников.

Напомним, активные обмены пленными начались между Украиной и Россией именно при каденции президента Зеленского. Первый он провел еще в сентябре, через считанные месяцы после присяги. С тех пор зеркальных освобожден произошло еще несколько.

Оккупационный режим в Донбассе ранее требовал "процессуально очистить" и снять все обвинения с ранее обмененных человек. При этом боевики ясно дали понять, что не согласятся выдать официальному Киеву в рамках обмена некоторых украинском, содержащихся в плену — они якобы не подлежат обмену.

Как сообщал ONLINE.UA, тем самым марионетки, подчинены Кремлю, в очередной раз подтвердили, что не готовы проводить обмен пленными и будут выдвигать все новые претензии к Украине по этому поводу, чтобы затянуть переговорный процесс и обвинить в этом команду Зеленского.