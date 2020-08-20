Штаб Навального неожиданно согласился на предложение Путина - все подробности

20 августа официально стало известно, что влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии — по предварительным данным, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что политика уже подключили к аппарату ИВЛ, но медики пока не раскрывают информацию о его состоянии здоровья. Ярмыш уверена, что Навального умышленно отравили. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал эту новость — он заявил, что команда Владимира Путина желает оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готова в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Если обратятся к Кремлю или обратятся в Министерство здравоохранения, или обратятся к любому ведомству, конечно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу — ред.). Многие граждане России в эти дни, хотя закрытые границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут. Конечно, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", — заявил Дмитрий Песков.

Штаб Навального очень быстро отреагировал на предложение команды Владимира Путина — он попросил Кремль помочь его перемещению за границу на лечение. Об этом заявила председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева.

"Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в оказании медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе", — подчеркнула она.

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному — отравление неустановленным психодиcлептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление. В Кремле говорят, что все эти утверждения — просто предположения.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее команда главы Кремля Владимира Путина удивила новым заявлением о событиях в Беларуси.