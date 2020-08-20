Путина больше не интересуют "ЛНР" и "ДНР" - что действительно задумал Кремль на Донбассе

В Кремле неоднократно заявляли, что Донбасс не нужен России как "своя" территория, но команда российского президента Владимира Путина никогда не отрицала, что продолжит "помогать" ОРДЛО. Политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что официальная Москва уже изменила свою позицию по Донбассу. Он утверждает, что Путина больше не интересуют так называемые "ЛНР" и "ДНР", что подтверждает назначение им нового куратора по Донбассу — Константина Затулина. Дело в том, что к реальной политике его никогда не подпускали, так как он всего лишь подмастерье в кремлевском "замке ужасов". Политолог уверен, что это, на самом деле, может свидетельствовать о том, что у ключевых игроков российской политики утерян интерес к оккупированному украинскому региону – что, впрочем, не означает потерю интереса к Украине как таковой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если Затулин действительно будет отвечать за "тараканьи бега" в руководстве "ЛНР" и "ДНР", это, уверен, будет означать только то, что "республики" больше не интересуют российское руководство, что в Кремле принято окончательное решение о дестабилизации ситуации по всей Украине с последующим переходом страны под российский политический контроль", — считает Портников.

Важно напомнить, что команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву. И это делается умышленно, так как Кремль добивается своей главной цели — чтобы Донбасс был фактически независимым, но формально находился в составе Украины и мог влиять на политику украинского правительства. Чтобы этого достичь, Путин провел существенные изменения в системе российского кураторства над оккупированными территориями востока Украины. В частности, на заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака получил влияние идеолог "русского мира" Константин Затулин, который навязывает Козаку идею положить в основу российской стратегии на украинском направлении "грузинскую или молдавскую" модель. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, который отметил, что перед Затулиным поставлена задача настроить Козака на долгие переговоры с Украиной и по возможности создать модель, в которой Донбасс был бы фактически независимым, но при этом оставался в составе Украины и мог влиять на решения центральной власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского рассказали, что действительно готовит Путин по Донбассу.