Выживет ли коронавирус на замороженных продуктах - ученые дали ответ

Ученые провели исследование, чтобы выяснить выносливость
Согласно выводам специалистов по Сингапура и Ирландии, в отдельных регионах, где обнаружили новые вспышки
Новый коронавирус способен выживать до 4 часов на поверхности из меди, до суток на картоне и не более трех дней на поверхности из стали или пластика — все это при температуре от 21 до 23 градусов Цельсия.
Ученые решили поместить
"Титр SARS-
CoV-2оставался постоянным при плюс 4 С, минус 20 C и минус 80 C в течение всего эксперимента. Инфекционность сохранялась в течение трех недель как в охлажденных (плюс 4 C), так и в замороженных (минус 20 C и 80 C) образцах", — резюмировали исследователи.
По их словам, даже Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала вероятности заражения
Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантитил против коронавируса