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Выживет ли коронавирус на замороженных продуктах - ученые дали ответ

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Выживет ли коронавирус на замороженных продуктах - ученые дали ответ Замороджені продукти (фото — pikist.com)

Ученые провели исследование, чтобы выяснить выносливость COVID-19 в условиях низкой температуры. Поводом для него стала информация о переносе инфекции якобы в партиях замороженной пищи, в частности морепродуктов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статью, которую пока что обнародовал портал предварительного издания BioRxiv.org.

Согласно выводам специалистов по Сингапура и Ирландии, в отдельных регионах, где обнаружили новые вспышки COVID-19, вероятно, не до конца его побороли — вирус может распространяться еще не установленными путями.

Новый коронавирус способен выживать до 4 часов на поверхности из меди, до суток на картоне и не более трех дней на поверхности из стали или пластика — все это при температуре от 21 до 23 градусов Цельсия.

Ученые решили поместить COVID-19 в более экстремальные условия. Три "партии" хранили в условиях 4 градусов, минус 20 градусов и минус 80. Образцы проверяли в первый, второй, пятый, седьмой, 14-й и 21 дня.

"Титр SARS-CoV-2 оставался постоянным при плюс 4 С, минус 20 C и минус 80 C в течение всего эксперимента. Инфекционность сохранялась в течение трех недель как в охлажденных (плюс 4 C), так и в замороженных (минус 20 C и 80 C) образцах", — резюмировали исследователи.

По их словам, даже Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала вероятности заражения COVID-19 через пищу. Впрочем, новые научные результаты нельзя игнорировать, ведь продукты действительно могут попадать в регионы, которые уже преодолели эпидемию.

Как сообщал ONLINE.UA, американские специалисты объявили об успехе в разработке синтетических наноантитил против коронавируса COVID-19. Их можно использовать в спреях или ингаляторах для предотвращения заражения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, їжа. зараження, пандемия, эпидемия, наука, медицина
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