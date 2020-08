Выживет ли коронавирус на замороженных продуктах - ученые дали ответ

Ученые провели исследование, чтобы выяснить выносливость COVID-19 в условиях низкой температуры. Поводом для него стала информация о переносе инфекции якобы в партиях замороженной пищи, в частности морепродуктов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статью, которую пока что обнародовал портал предварительного издания BioRxiv.org.

Согласно выводам специалистов по Сингапура и Ирландии, в отдельных регионах, где обнаружили новые вспышки COVID-19 , вероятно, не до конца его побороли — вирус может распространяться еще не установленными путями.

Новый коронавирус способен выживать до 4 часов на поверхности из меди, до суток на картоне и не более трех дней на поверхности из стали или пластика — все это при температуре от 21 до 23 градусов Цельсия.

Ученые решили поместить COVID-19 в более экстремальные условия. Три "партии" хранили в условиях 4 градусов, минус 20 градусов и минус 80. Образцы проверяли в первый, второй, пятый, седьмой, 14-й и 21 дня.