С Донбасса пришли неутешительные новости - что случилось

Пророссийские боевики в нарушение договоренностей о прекращении огня снова нарушили режим перемирия, который действует на Донбассе с 27 июля. В четверг, 20 августа, они открыли огонь в районе Авдеевки. В штабе ООС сообщили, что сейчас происходит на Донбассе, отметив, что ситуация полностью контролируется украинскими защитниками. Отмечается, что за сутки боевики ОРДЛО трижды открывали провокационный огонь, в том числе вблизи Луганского и Попасной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано около Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из крупнокалиберного пулемета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали", — говорится в сводке ООС.

В командовании подчеркнули, что украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи на Донбассе и находятся наготове предоставить отпор боевикам в случае угрозы их жизни или здоровью.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", — добавили в штабе.

Важно отметить, что в СММ ОБСЕ предупреждали ранее, что боевики в период перемирия продолжают наращивать военные силы. Россия регулярно поставляет им тяжелое вооружение, которая размещается на оккупированной территории Украины. При этом украинские власти подтверждают, что перемирие на Донбассе в целом соблюдается. В этом лично убедился и президент Владимир Зеленский во время недавней поездки в зону ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского согласилась с предложениями России по Донбассу — речь идет о новых участках разминирования и разведения сил и средств.