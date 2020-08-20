Экс-советник Трампа попал за решетку - причина в скандальном проекте президента

В Соединенных Штатах определенное время действовала благотворительная организация, которая собирала деньги на скандальную "стену Дональда Трампа" на границе с Мексикой. Один из ее основателей и ексрадника президента Стива Бэннон арестовали. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на американские СМИ.

Согласно обнародованным данным, с момента основания в 2019 году организация We Build The Wall ("Мы строим стену") собрала более 25 миллионов долларов пожертвований.

Бэннон арестовали как руководителя консультативного совета организации, ему предъявили обвинение в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. Каждый из этих пунктов по законодательству США грозит заключением на срок до 20 лет.

Также фигурантом расследования стал основатель структуры Брайан Колфейдж. Вместе с заговорщиком они присвоили часть пожертвований, непосредственно соратнику Трампа достался по крайней мере миллион долларов.

Всего в деле фигурируют четыре человека.

Напомним, стена на границе с Мексикой стала чуть ли не magnum opus президентской кампании Дональда Трампа. Таким образом он пытался остановить нелегальную миграцию, объемы которой достигают тысяч человек ежегодно.

Противники ранее обвиняли его в попытке привлечь к масштабному строительству, которое "влетит" государству в многомиллиардную сумму, ассоциированную с ним самим компанию.

Стив Бэннон в 2016 году стал одним из передовых игроков команды республиканского кандидата на выборах. Некоторое время он работал в должности советника Трампа, однако был уволен — причиной стало выражение позиции в отношении Северной Кореи, которая противоречила линии Белого дома.

Как сообщал ONLINE.UA, американские политики продолжают готовиться к президентским выборам, которые состоятся в начале ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп выступил накануне с объяснением того, кого считает своим настоящим оппонентом.