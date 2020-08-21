Гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 21 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче в вашем рационе желательно наличие тех продуктов, которые богаты сложными углеводами, а также витаминов группы В и растительных жиров. В этом деле вам может помочь обычная овсянка.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодняшний вечер звезды рекомендуют вам провести в ресторане за бокалами вина или шампанского. Сюда же прекрасно подойдут страстные признания в любви, разговоры о совместном будущем и тому подобная романтика.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче вы можете сгоряча слопать что-то, чего вам есть не следовало, после чего весь оставшийся день вас будет мучить комплекс вины. Даже если нельзя, но очень хочется — все равно нельзя. Избегайте тех мест, где подают недозволенную пищу или напитки. Сопротивляться соблазну будет слишком сложно, а расплата за слабость не замедлит явиться по вашу душу.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит спросить совета касательно перспектив дальнейшего развития вашего бизнеса у ваших друзей или коллег, в независимости от того, понимают они что-то в этом или нет. Свежий незамутненный взгляд наверняка поможет вам посмотреть на проблемы с другой стороны и принять действительно правильное решение.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день звезды рекомендуют вам как можно больше отдыхать. Делайте перерывы между разными этапами вашей работы, при этом стоит помнить о том, что лучший отдых — это смена деятельности.

Любовный гороскоп для Тельцов

Мысли о семье будут сегодня доминировать для вас в течение всего дня. Каждую минуту вашего существования вас будет беспокоить — как там дома, все ли сыты, всё ли в порядке? Вы зря беспокоитесь. Супруг, вероятнее всего, сможет в ваше отсутствие должным образом следить за домом. А вы сомневались?

Кулинарный гороскоп для Тельцов

А не хотите ли вы сегодня рискнуть и отведать какое-нибудь новое и необычное блюдо? Скажем, какой-нибудь национальной кухни, о самом существовании которой вы до сегодняшнего дня и слыхом не слыхивали. Звезды говорят, что, скорее всего, риск будет более чем оправдан — так что неотложку под окнами для профилактики можно и не ставить. Учтите только, что то, что хорошо сегодня, завтра может стать совсем вам не по вкусу.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Столкнувшись с какой-либо серьезной проблемой, попробуйте найти опытного человека, который мог бы вам помочь в этом. Причём вовсе не обязательно, что это будет ваш коллега, возможно, что кто-то из ваших близких или родных людей не столь уж и некомпетентен в вашей профессиональной сфере.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день вам будет мешать принять правильное решение авторитет старшего поколения. Они и их жизненный опыт будут сбивать вас с толку, не давая вставить слово интуиции и голосу разума, которые наперебой будут подсказывать вам искомый ответ. Прислушайтесь к ним все-таки.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете стать счастливым обладателем ценной идеи, которую надлежит немедленно привести в исполнение.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Если вы почему-то считаете, что макароны и креветки — суть несовместимые вещи, вы глубоко ошибаетесь. Очень даже совместимые и прекрасно уживающиеся в одной и той же тарелке. При условии, что тот, кто их готовил, умеет это делать. Испортить-то можно все, что угодно, было бы желание. И у вас оно, кстати, будет. Так что не вздумайте сегодня пытаться что-либо готовить самостоятельно.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Все ваши мысли сегодня следует сконцентрировать на задаче повешения конкурентоспособности. Если можете мыслить в масштабах компании — думайте об этом. Если нет — размышляйте о себе самом. К вечеру должно осенить.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче вы можете позволить себе насладиться разнообразными кухнями мира, так как сейчас, скорее всего, никаких проблем с пищеварением у вас быть не должно. Однако старайтесь всё-таки держать себя в руках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам очень захочется надежности и стабильности в отношениях с вашим любимым человеком. Однако это будет совсем не так просто, ибо ваши представления о том, как должно быть на самом деле, будут довольно-таки ощутимо различаться. Постарайтесь найти среднее арифметическое.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодняшний день стоит провести в компании добрых друзей и n-ного количества бутылок пива (где n зависит от размера компании). Деятельность созидательного характера нынче успешной не будет. Разве что, вы возьметесь сыр на закуску нарезать, или чипсы в вазочку насыпать.

Общий гороскоп для Раков

Возможно вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня возможно ухудшение самочувствия. Вряд ли стоит предлагать организму варианты причин на выбор — разумнее было бы сделать оные дефицитным товаром — авось пронесет. Хотя нет, это тоже так себе прогноз.

Бизнес-гороскоп для Раков

Ваше начальство сейчас явно не слишком добродушно к вам настроено. Хорошо бы знать, в чём причина такой перемены, но как бы то ни было, вам придётся работать более скрупулезно и тщательно, чтобы у шефа не было возможности к вам придраться, даже если он очень того захочет.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Львов

Гороскоп здоровья для Львов

Благоприятный день для проведения различных косметических процедур. Кроме всего прочего, это поможет вам решить проблемы с обезвоженной кожей.

Любовный гороскоп для Львов

Неужели в вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечт о любви и планов, связанных с любовью? Не слишком ли вы зациклились именно на этом аспекте вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию — что вам больше нравится. Любви это никак не повредит.

Бизнес-гороскоп для Львов

С утра возможны конфликты с начальством из-за старого неразрешенного вопроса. Держите себя в руках и не показывайте своих эмоций, просто скажите, что вы осознаете свою вину, и что уже завтра всё будет улажено. Такая позиция будет выгоднее, чем активная боевая.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать — произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.

Кулинарный гороскоп для Львов

Не ищите идеала, если он и существует, то вряд ли его можно достичь теми способами, на которые распространяются ваши возможности. Особенно в таких сложных областях как кулинария, где все по определению субъективно. Впрочем, вы можете приблизиться к нему, если будете кушать продукты исключительно в их первозданной чистоте, безо всяких примесей и следов кулинарной обработки.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Вам важно будет расслабиться сегодня, а значит, необходимо, во-первых, позаботиться о том, чтобы съеденное не могло вам в этом помешать, а во-вторых — чтобы на столе присутствовало средство, которое могло бы вам в этом помочь. Предпочтительно хорошее красное вино в комплекте с грамотно зажаренной птицей или мясом. Но избегайте жирного, еда должна быть относительно постной.

Гороскоп здоровья для Дев

Не поднимайте тяжестей, а если захотите в этот день устроить себе физические испытания, лучше поднимитесь по лестнице пешком вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Старайтесь задействовать те группы мышц, которым вы уделяете мало внимания.

Общий гороскоп для Дев

Сегодняшний день не из тех, которые можно без особого сожаления потратить впустую. Нынче вам будет предоставлено огромное количество разнообразных возможностей, и упустить их было бы непростительным расточительством.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам будет непросто принять важное для вашего любимого человека решение, однако если этого не сделаете вы, за вас это вряд ли кто-нибудь сделает. Постарайтесь забыть на время об ответственности, которая ложится на ваши плечи — и просто действуйте вопреки всему.

Бизнес-гороскоп для Дев

Проявите инициативу и предложите свои оригинальные идеи на суд начальства, если сегодня вам вдруг выдастся такая возможность. Скорее всего, ваши новаторские задумки будут по достоинству оценены, так что вы не пожалеете, что столько времени потратили на их разработку.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Весам сегодня желательно держаться подальше от представителей стихии Огня. Их сущность будет вызывать в вас острое желание перекроить их натуру, а это, как несложно догадаться, нереально. Впрочем, представителей остальных знаков Зодиака вы тоже будете доставать попытками читать нотации.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды рекомендуют вам сначала тщательнейшим образом обдумать все ваши действия, составить подробный план намечающихся мероприятий, и только после этого приступать к непосредственным действиям. Впрочем, ничего кроме радости и удовлетворения вам действия не принесут.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день ваша кожа может быть очень сильно удивлена тому, что вы будете оказывать ей повышенное внимание, однако сделать это будет необходимо, поскольку в противном случае, скорые проблемы с ней неизбежны.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче надо бы съесть что-нибудь эдакое. Желательно — не содержащее ни мяса, ни рыбы, ни даже птицы, но при этом — с заявкой на известный изыск. Скажем, что-то вроде пряного супа-пюре из тыквы с имбирем. Очень элегантное блюдо. Не всем, правда, нравится... А если жюльен из грибов с сыром, заправленный эстрагоном? Уже лучше? Можете и дальше следовать в данном направлении.

Общий гороскоп для Весов

Возможно, вы просто недооцениваете свои силы и способности. Дверь перед вами открыта, вам нужно лишь набраться смелости и войти.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ, делайте, что хотите, ничего катастрофического вам натворить не удастся.

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день вашему любимому человеку будет довольно трудно уступить вам в каком-то споре: он будет настаивать на своем бесконечно, что окажется для вас раздражающим фактором. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и, в крайнем случае, перенести серьезную беседу на завтра.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче старайтесь держать себя в руках, особенно если вы собираетесь на какую-нибудь вечеринку: сегодня алкоголь будет на вас действовать куда сильнее, чем обычно, поэтому будет не лишним будет ограничить его употребление.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сейчас вам очень трудно понять, чего вы всё-таки хотите и к чему вы стремитесь. Такое впечатление, что вы оказались совсем одни перед выбором дальнейшего пути. Советы вам сегодня не очень помогут, потому что последнее слово, всё равно, останется за вами. Думайте!

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче даже торт должен быть рыбным — кстати, тут можно выбрать, желаете ли вы тортик из судака или из соленой красной рыбы, предпочтительно семги или форели. Разумеется, остальные блюда, пожалуй, не считая лишь компота, тоже должны быть сделаны из рыбы и прочих морепродуктов. Попробуйте лосося, фаршированного креветками и тройную уху, если найдете, где ее готовят

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Не засиживайтесь за столом, особенно, если ваши сотрапезники решили немного поспорить на произвольные темы. Милые пререкания могут выйти из под контроля и перерасти в крупномасштабный конфликт. Вам же совершенно незачем в нем участвовать. Скушайте свою порцию салата "мимоза" или тому подобного слоистого блюда с рыбой, заешьте пряной свининой — и идите заниматься более содержательными делами.

Общий гороскоп для Стрелецов

Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам стоит дать вашему мозгу возможность хоть немного отдохнуть от всех тех проблем, что одолевают его в последнее время. Постарайтесь не загружать его информацией в больших объемах.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Ваша чрезмерная занятость обратно пропорциональна вашему душевному самочувствию. Вы становитесь слишком раздражительны, так что вашим близким надо будет проявлять немалую чуткость в отношениях с вами. Пожалейте и себя, и их, найдите золотую середину, благодаря которой всем будет комфортно.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется нужным или логичным. Однако этому будет своё объяснение, которое в общем-то лежит на поверхности, если только захотеть его увидеть. Хватит ли ему желания?

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Козерогов

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче вам неплохо бы провести анализ своих действий по оздоровлению. Если вы не достигли ещё желаемых результатов, то вы, возможно, действовали непродуманно. Лучше будет проконсультироваться у врача.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваш любимый человек признается в том, что ему, оказывается, никогда не нравилось в представителях противоположного пола какое-то качество, которое буйным цветом цветет в вас, и лишь вы заставили его посмотреть на это самое качество по-другому. Можете быть польщены.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Если вам в этот день удастся кардинально поменять обстановку и заставить себя работать в совершенно новых, необычных и непривычных для вас условиях, считайте, что вы победили себя и рутину. Эта победа позволит вам куда быстрее справиться с тем, что всегда занимало у вас много времени.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечение нет времени или желания, просто зайдите к кому-нибудь в гости, тоже неплохо.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня вы вполне способны самостоятельно приготовить нечто съедобное, нужно только постараться и правильно выбрать ингредиенты. При известной смелости и самоуверенности вы можете даже обратиться к экзотическим блюдам, но будьте осторожны. Мухоморы или, например, рыба фугу — это, конечно, деликатесы, но будучи неправильно приготовленными, они могут вас отравить.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

"Совместный труд — он облагораживает" — сказал бы кот Матроскин про ваш сегодняшний день. Действительно, сегодня все стоит делать вместе: от чистки картошки на ужин до принятия серьезных решений. Все-таки вы единое целое, не забывайте об этом! А две головы и четыре руки всегда лучше, чем половина этого набора.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы в один прекрасный момент они не возобладали над здравым смыслом. Кроме этого, авантюры сейчас ни к чему хорошему не приведут, а могут, напротив, в последующем сильно усложнить вам жизнь.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам будет трудно решить даже самые простые вопросы, и уж тем более — справиться с проблемой выбора. Потому наиболее простым и требующим меньше всего нервной энергии заказом будет дежурное блюдо. Хорошо бы еще не уйти в длительное раздумье, когда вас спросят, что будете пить. Говорите сразу — яблочный сок. Что, не любите? Ну, тогда чай.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день не стоит отказывать своему организму в заслуженной релаксации, особенно если он подает вам сигналы в виде невнимательности и рассеянности. Прислушайтесь к себе и вы поймете, что именно вам сейчас необходимо.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 21 августа 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам, возможно, стоит особенно уделить внимание состоянию своей гормональной системы. Обратитесь за консультацией к опытному врачу, чтобы провести комплексное обследование и предотвратить возникновение болезней.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня у вас будет все, чтобы вам могли только позавидовать. По крайней мере — внешне. В том числе — и с гастрономической точки зрения. Даже самую простенькую и бесхитростную пищу вы будете поедать с таким замечательным аппетитом и видимым удовольствием, что наблюдающие истекут слюнями. Потому совершенно необязательно искать нечто особенное, вы можете остановить свой выбор на первом попавшемся блюде.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете желанным гостем, ибо никому не удастся так легко и изящно развлечь самое унылое общество как вам. Правда не факт, что это занятие принесет вам удовольствие.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня ожидается достаточно спокойный день без различных столкновений с недоброжелательно настроенными к вам людьми и без конфликтов с начальством. Выходной все-таки. Всё что от вас требуется, пересмотреть свои методы работы и научиться действовать в команде.

Любовный гороскоп для Рыб

Не стоит строить фантастических теорий, объясняющих нелогичное поведение вашего любимого человека. Все равно не угадаете. Во-первых, все люди разные, а значит, и образ мышления у них разный, а во-вторых, мужчинам женщин вообще понять трудно, впрочем как и наоборот. Поэтому лучше спросите у него лично. Скорее всего, ответит.