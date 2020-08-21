Количество больных коронавирусом в Украине растет крайне быстро - официальные данные на 21 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает очень быстро расти — в пятницу, 21 августа, зафиксировали 2106 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 100 643 человека, из них 2207 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 51078 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 3478 случаев;

Волынская область — 4989 случаев;

Днепропетровская область — 1894 случая;

Донецкая область — 1183 случая;

Житомирская область — 2695 случаев;

Закарпатская область — 6771 случай;

Запорожская область — 1234 случая;

Ивано-Франковская область — 7462 случая;

Кировоградская область — 751 случай;

м. Киев — 11328 случаев;

Киевская область — 4805 случаев;

Львовская область — 12 793 случая;

Луганская область — 213 случаев;

Николаевская область — 912 случаев;

Одесская область — 5578 случаев;

Полтавская область — 614 случая;

Ровенская область — 8238 случаев;

Сумская область — 1124 случая;

Тернопольская область — 4301 случай;

Харьковская область — 7033 случая;

Херсонская область — 329 случаев;

Хмельницкая область — 1828 случаев;

Черновицкая область — 8505 случаев;

Черкасская область — 1219 случаев;

Черниговская область — 1366 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 августа 2020 в Центр поступило 2500 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 159 185 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что 20 августа в мире обнаружили 267 тыс новых случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 6188 смертей. Больше всего случаев коронавируса подтвердили в Индии — 68,5 тыс. Также в США зафиксировали 45 тыс новых больных, в Бразилии — более 44 тыс, в Колумбии — 11,5 тыс, в Перу и Аргентине — более 8000. Украина пока занимает 17 место в мире по количеству новых больных за сутки. Всего в мире 22,8 млн случаев заболевания, из которых 797 тыс — летальные. Сейчас побороли коронавирус 15,5 млн больных. Как уже отмечалось ранее, за сутки 19 августа коронавирусную болезнь в Украине подтвердили у 2134 людей, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с COVID-19 — это сразу три антирекорды.

20 августа начальник главного управления Держспоживслужбы Киева Олег Рубан сообщил украинцам долгожданную новость — он заявил, что первым городом Украины, который начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев. По словам чиновника, именно столица всегда была лидером по заболеваемости коронавирусом и других острых респираторных инфекций. Главная причина — большая миграция населения, большое количество людей из групп риска, проживающих в Киеве.