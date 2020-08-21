Должно быть все - Зеленский выдвинул Кабмину новый жесткий ультиматум

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул новый ультиматум команде главы Кабмина Дениса Шмыгаля — он подчеркнул, что украинское правительство должно безотлагательно подготовить и представить концепцию развития сел и небольших городов. Об этом президент страны сообщил во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?", — посетовал Владимир Зеленский.

Кроме того, украинский лидер отметил, что посетил ныне село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По убеждению главы государства, украинские села требуют системного подхода и развития. Владимир Зеленский убежден, что село Садовое может стать примером "садовой реформы", чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.

Напомним, что власти Венгрии также постоянно выступают с громкими заявлениями в адрес Украины, требуя пересмотреть ряд реформ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал об определенном прогрессе в переговорах с Будапештом по этому поводу. Украинский дипломат отмечает, что визит президента Венгрии Виктора Орбана в Украину и встреча его с Владимиром Зеленским состоится после выполнения трех договоренностей. Их согласовали во время переговоров на уровне министров иностранных дел. Основой для итогового документа о встрече Зеленского и Орбана станет меморандум, который подготовят после трех заседаний украино-венгерских комиссий.

"По состоянию на сейчас выполнено уже два пункта: проведена экономическая комиссия двусторонняя и проведена встреча сопредседателей комиссии по национальным меньшинствам. Осталось провести заседание рабочей группы по вопросам образования", — заявил Дмитрий Кулеба.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Леонид Кравчук заявил, что во время заседания контактной группы по Донбассу представитель России Борис Грызлов выдвинул Украине новые требования.