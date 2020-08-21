Я вынуждена говорить с Путиным - Меркель поразила неожиданным признанием

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном после переговоров 20 августа решилась на неожиданное признание. Политик подчеркнула, что она и другие лидеры Евросоюза вынуждены обсуждать ситуацию в Беларуси с главой Кремля Владимиром Путиным, поскольку президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается разговаривать с официальными представителями ЕС. Ангела Меркель также напомнила о своем и Макрона разговоре с Владимиром Путиным, во время которого они довели до российского руководителя свою четкую позицию в отношении ожиданий ФРГ, Франции и ЕС в целом. Она подчеркнула, что народ Белоруссии должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал", — заявила Ангела Меркель.

Стоит обратить внимание на то, что недавно глава Европейского Совета Шарль Мишель также звонил Путину и подробно рассказал ему о результатах вчерашнего саммита. Ангела Меркель довольна, что члены Евросоюза провели видеосамит по Беларуси и продемонстрировали "великое единство". Канцлер ФРГ подчеркнула, что диалог продолжится, однако Евросоюз будет настаивать на определенных вещах: освобождении политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране.

Как известно, в Беларуси уже 12 день подряд не утихают акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В крупнейших городах страны проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы обращают внимание властей на то, что их протест — мирный. Они хотят, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее стало известно, что команда главы государства Владимира Зеленского активно рассматривает несколько возможных вариантов мести Александру Лукашенко.