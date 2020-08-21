Мы нашли баланс - в МОЗ ответили по усилению карантина

В Украине на протяжении последних недель остро стоит вопрос о противодействии COVID-19 на фоне увеличения количества новых случаев. В Министерстве здравоохранения объяснили позицию по усилению ограничений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Максима Степанова.

По его словам, сейчас вопрос об усилении карантина не стоит, поскольку власть нашла баланс.

"Мы считаем, что именно адаптивный карантин является оптимальным вариантом карантина на территории всей страны. Когда мы максимально нашли баланс между ограничительными мерами и всеми противоэпидемических мероприятий. Единственное что — мы постоянно обращаемся к Украинской, чтобы они придерживались этих правил", — отметил Степанов.

Чиновник добавил, пока представители Держпродспоживслужбы и Национальной полиции обсуждают решение о привлечении нарушителей карантина к административной ответственности.

Напомним, карантин в Украине длится с середины марта. В течение первых двух месяцев он был максимально жестким — закрыли границы, заблокировали общественный транспорт по всем городам (даже метро), запретили работу гастрономических заведений, кроме как на вынос.

По состоянию на утро 21 августа количество случаев COVID-19 перевалила за новый психологический барьер 100 643. За минувшие сутки обнаружили новых 2106 больных. Уже второй день подряд количество новых случаев превышает 2000.

Как сообщал ONLINE.UA, Государственная служба статистики поделилась с украинцами важными данными — там сообщили, что за первые шесть месяцев 2020 (январь — июнь) в Украине от коронавируса умерли 1066 человек, от гриппа и пневмонии в три раза больше — 3078 человек.