Она дрожит от страха - Тихановская записала неожиданное видеообращение к белорусам

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси, Светлана Тихановская, записала новое видеообращение к народу, в котором она призвала людей продолжать забастовки. Кроме того, политик обратила внимание на то, что команда белорусского лидера Александра Лукашенко теряет позиции и даже не скрывает страх перед мирными демонстрантами. Свое видеообращение Тихановская обнародовала 21 августа, передает ONLINE.UA.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азота" и других предприятий. Вы — символ новой, свободной Беларуси. Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решимости. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания, объединяйтесь. Мы заставим власть, которая закрылась в своих дворцах, услышать наши голоса, которые она у нас украла", — отметила белорусский политик.

По мнению самой Тихановской, белорусы "уже запугали диктатуру, она дрожит от страха перед... силой и мужеством", поэтому сегодня люди испытывают огромное давление и слышат угрозы. Она также попросила "оставить страх диктатуре" и помнить, что с протестующими вся Беларусь. Кроме того, главная соперница Лукашенко не забыла напомнить требования белорусов: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, прозрачные, свободные и честные выборы.

Напомним, что в Беларуси 12 день продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах республики не утихают митинги, на предприятиях продолжаются забастовки. Кроме того, известно, что оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Белорусы еще раз напоминают власти, что их протест — мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, возглавляющий страну уже 26 лет, ушел с должности.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 20 августа пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с очередным громким заявлением — он пообещал международному сообществу, что официальная Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.