Украина срочно усилила охрану границы с Беларусью - что происходит

Государственная пограничная служба Украины решила усилить охрану белорусской части границы. В ведомстве пояснили, что там происходит состоянию на середину августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Пограничники объяснили, что пока ни одного скопления военной техники не наблюдается на границе. В то же время контроль на границе все же усилили.

Эти сведения подтвердил спикер пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, на охрану границы брошены дополнительные ресурсы и силы.

"На данный момент границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, так как ситуация в этой стране достаточно беспокойная... Когда началась эскалация ситуации в Беларуси, то мы и перешли на усиленный режим", — подчеркнул Демченко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с 80% голосов. Это возмутило тысячи белорусов, поскольку они подозревали в день голосования власть в фальсификациях.

Протесты продолжаются с самого вечера 9 августа, когда закрылись избирательные участки, активисты требуют честных выборов и отставки высшего руководства страны. Зато Лукашенко назвал протестующих управляемыми из-за рубежа марионетками, которые просто хотят развалить страну, которую они с таким трудом построили.

Оппозиция республики объединились в Координационный совет, который призвал режим совместно работать над урегулированием ситуации. Уже на следующий день генпрокуратура начала дело против оппонентов Лукашенко по статье о попытке захвата власти.

Как сообщал ONLINE.UA, представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал международному сообществу, что российские власти не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. По словам представителя российского президента Владимира Путина, проблемы в стране должны решать сами белорусы с помощью диалога, оставаясь в правовом поле.