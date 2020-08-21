Севилья против Интера - где смотреть яркий финал Лиги Европы

Вечером в пятницу, 21 августа, состоится финальный матч Лиги Европы. Встретятся на поле миланский клуб "Интер" и испанская "Севилья". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные УЕФА.

По данным организаторов, поединок принимать стадион немецкого города Кельн. Арбитруватиме шотландский специалист Данные Маккели.

Транслировать финальный матч турнира украинский телеканал "Футбол 1". Он начинается в 22:00.

Напомним, предыдущим матчем "Интера" стала борьба против украинского "Шахтера". Он завершился полным разгромом дончан — со счетом 5:0. Это закрыло для украинского клуба выступление в Лиге Европы, куда он попал, не выдержав конкуренции в Лиге чемпионов.

"Севилья" в прошлом 5 раз одерживала победу в Лиге Европы, в том числе и когда чемпионат называли Кубком УЕФА. Последний раз испанская команда стала чемпионом 2016 года, обыграв в финале "Ливерпуль". Ни один финал испанцы не проигрывали.

В истории "Интера" владения 3-мя Кубками УЕФА — все победы клуб получил в течение 1990-х годов. В общем итальянцы вырывались к финальной стадии 4 раза, однако один из матчей завершился поражением.

Напомним, тем временем в Лиге чемпионов определилась финальная пара. "Бавария" выйдет на поле против ПСЖ уже 23 августа. К тому мюнхенская и парижская команды ярко преодолели соперников в борьбе за выход в финал. Немцы победили "Лион", а французы разбили РБ Лейпциг.

Как сообщал ONLINE.UA, руководство УЕФА провело масштабную видеоконференцию, участниками которой стали 55 генсекретаря ассоциаций. Одной из тем встречи стало постепенное возвращение болельщиков на матчи. Детали — по ссылке.