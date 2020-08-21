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Какова вероятность военного наступления с территории Беларуси на Украину - прогноз эксперта

Мир | Читати новину українською
Какова вероятность военного наступления с территории Беларуси на Украину - прогноз эксперта Фото з відкритих джерел

Военный эксперт Михаил Самусь обращает внимание украинских граждан на то, что наступление на Украину с территории Беларуси маловероятно, поэтому паниковать не нужно. По его словам, главная причина этого — природные условия. Дело в том, что север Украины и в соответствии юг Беларуси — крайне неподходящая местность. Кроме того, специалист отметил, что с территории Беларуси в Украину на самом деле трудно проводить широкомасштабные сухопутные операции. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина". 

"Но использование сил спецопераций, воздушно-десантных войск, ракетных войск, авиации в принципе достаточно комфортным будет для России, если она разместит там свои войска", — отметил специалист.

Свое мнение по этому поводу также озвучил полковник Олег Жданов. Он обратил внимание на то, что Генеральный штаб ВСУ уже принял меры и провел анализ ситуации на северном направлении.

"В 2015 — 2016 годах наш Генштаб занимался вопросами именно северной границы. Мы отработали несколько вариантов плана обороны. У нас там сегодня — достаточно войск, чтобы сдержать возможную попытку вторжения с севера", — рассказал военный.

Стоит обратить внимание на то, что 19 августа Министерству обороны Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы — "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также принять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы по обсуждению это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру с целью недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают", — заявил Лукашенко. 

Напомним, что первые дни протестов в Беларуси сопровождались применением силы со стороны спецназовцев и правоохранителей. Как известно, силовики стреляли резиновыми пулями, распиливали слезоточивый газ и били до полусмерти всех, кто попадался им под руку. Известно по меньшей мере, о 5 погибших (четверо официально) и почти 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6000 человек задержали. Однако, впоследствии большинство из них отпустили — в частности, 13 августа почти 1000 человек.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 21 августа Светлана Тихановская записала экстренное видеообращение к белорусам.

Источник: РБК-Україна Теги: Украина, Беларусь, наступление, аналитика, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, угрозы, выборы в Беларуси, война
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