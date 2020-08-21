Это предвестники кризиса - в Кабмине неотложно предупредили Украину

Недавно украинский президент выступил с инициативой повышения минимальной заработной платы до 5000 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил необходимость такого шага. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По его словам, первый этап — повышение до 5 тысяч с нынешних 4723 гривен — станет почти незаметным, однако для этого есть повод.

"В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос" , — пояснил Шмыгаль.

Прежде всего провели индексацию пенсий и выплаты. Повышение минималки должно стать вторым шагом.

"Что такое повышение минимальной заработной платы? Это сразу несколько показателей. Вывод в официальную плоскость большей суммы фонда оплаты труда в Украине в целом. Это поддержка людей с малой заработной платой в бюджетной сфере. Учитывая наше отставание в этом вопросе от Европы, в нас большой потенциал для поднятия минимальной заработной платы ", — подчеркнул премьер.

Он добавил, в начале следующего года минималка составит уже 6 тысяч гривен. Это станет дополнительным стимулом для восстановления после традиционного падения потребительского спроса после Нового года.

"Дальнейшее повышение запланировано на июль — это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях, экономика не получит чрезмерного инфляционного давления", — резюмировал политик.

Как сообщал ONLINE.UA, народные депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание 25 августа для рассмотрения сразу ряду вопросов. Одно из них — президентский законопроект о повышении минималки.