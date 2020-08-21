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Мой сын тоже - Зеленский решился на откровенное признание

Украина | Читати новину українською
Мой сын тоже - Зеленский решился на откровенное признание Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский шокировал украинцев неожиданным признанием — он впервые рассказал о том, что его семилетний сын Кирилл перенес коронавирусную инфекцию. По его словам, это произошло именно тогда, когда заболела жена главы государства — Елена Зеленская. Об этом президент сообщил во время брифинга с журналистами в Николаевской области, передает ONLINE.UA.

"(На коронавирус — ред.) заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются. Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", — рассказал глава государства.

Как уже отмечалось ранее, 12 июня стало известно, что у первой леди лабораторно подтвердили Covid-19.

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи. Елена Зеленская призвала украинцев не терять бдительность. Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей. Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу. После этого президент Украины заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис. 3 июля Офис президента официально заявил, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы. 

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине продолжает очень быстро расти — в пятницу, 21 августа, зафиксировали 2106 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 100 643 человека, из них 2207 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Кирилл Зеленский, Елена Зеленская, коронавірус, пандемия, карантин
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Обновлено:12:11, 21.08.2020

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