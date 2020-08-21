Мой сын тоже - Зеленский решился на откровенное признание

21 августа украинский лидер Владимир Зеленский шокировал украинцев неожиданным признанием — он впервые рассказал о том, что его семилетний сын Кирилл перенес коронавирусную инфекцию. По его словам, это произошло именно тогда, когда заболела жена главы государства — Елена Зеленская. Об этом президент сообщил во время брифинга с журналистами в Николаевской области, передает ONLINE.UA.

"(На коронавирус — ред.) заболела моя жена. И сын, кстати, тоже. Они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети: я считаю более или менее нормально, только температура и все родители занимаются этим и волнуются. Взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", — рассказал глава государства.

Как уже отмечалось ранее, 12 июня стало известно, что у первой леди лабораторно подтвердили Covid-19 .

Она сама сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении в изоляции от других членов семьи. Елена Зеленская призвала украинцев не терять бдительность. Возвращаясь к активной социальной жизни, помнить, что от каждого зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомых людей. Позже первую леди госпитализировали в столичную больницу. После этого президент Украины заявил, что переходит на особый режим работы. Несмотря на это он ездит на работу в офис. 3 июля Офис президента официально заявил, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и 3 июля выписалась из больницы.