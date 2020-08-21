Мы готовы - Зеленский сообщил Украине прекрасную новость

Украинская медицина не позволяет вести разработку вакцины против коронавируса
По словам президента, от начала пандемии одной из задач белорусских властей стал сбор всех медицинских специалистов.
"У нас есть гениальные врачи, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки — технического оборудования науки медицинской тоже нет. При всем уважении, еще раз, до наших медиков и ученых. К ним нет вопросов , они молодцы. Но ничего не было вовсе, лабораторий никаких не было, производства вакцин — скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", — пояснил Зеленский.
Он добавил, пока Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, где разрабатывают различные вакцины против новой инфекции. Киев готов к массовому производству ее даже для поставки в другие страны как помощи.
В то же время перед правительством восстала проблема создания собственных исследовательских центров для работы над вакцинами.
"Вопрос глобальное о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому задача уже поставлена. Министерство здравоохранения и премьер-министр отдельно собирают ученых, мы будем делать отдельный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас, если есть желание, то все остальное мы сделаем ", — резюмировал Зеленский.
Как сообщал ONLINE.UA, начальник главного управления Держспоживслужбы Киева Олег Рубан раскрыл Украинский долгожданную новость — он заявил, что первым городом Украины, которое начнет применять вакцины и препараты против коронавируса, станет Киев.