Глава САП Назар Холодницкий неожиданно подал в отставку - все подробности

21 августа официально стало известно о том, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий неожиданно для всех написал заявление об увольнении. Об этом антикоррупционер сообщил на своей странице в Facebook. По предварительным данным, Холодницкий не просто увольняется из САП, а идет из прокуратуры. В социальных сетях он уже опубликовал фото приказа об увольнении по собственному желанию от 21 августа, который подписала глава Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что Назар Холодницкий занимал должность руководителя САП с ноября 2015 года. Срок его полномочий истекает 30 ноября. Еще в феврале текущего года он предупреждал, что не будет держаться за должность.

"В декабре 2015 года, я, пожалуй, до конца не осознавал, какие испытания ждут в будущем. Но, несмотря на это, с первого дня делал все, чтобы Специализированная антикоррупционная прокуратура служила исключительно интересам украинского народа, руководствовалась только законом и никогда не стала инструментом политической борьбы", — написал Назар Холодницкий.

Антикоррупционер также рассказал, чего смогла достичь САП под его руководством и с какими вызовами ей пришлось встретиться. Основным из таких вызовов Холодницкий назвал "полное неприятие" САП и НАБУ, как институтов со стороны Генпрокуратуры. Кроме того, он вспомнил, что за время его каденции поменялись 4 генпрокурора, каждый из которых "в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП".

"Каждый прокурор имел возможность в любое время зайти ко мне и обсудить рабочие вопросы, посоветоваться, при этом всем было известно, что можно иметь и отстаивать собственное мнение, которое может и не совпадать с мнением руководства. Все решения, которые принимались мною в спорных ситуациях всегда базировались на позиции процессуального прокурора и зависели от того, готов ли он поддерживать обвинение по делу имеющегося объема доказательств", — подчеркнул Холодницкий.

Кроме того, он обратил внимание, что за 5 лет его работы НАБУ И САП установили убытков по уголовным производствах более чем на 200 млрд гривен, привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 22 топчиновников, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов. Назар Холодницкий поблагодарил свой коллектив "за преданность делу, честность и неподкупность".

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