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Призываем всех - Аваков неожиданно обратился к украинцам

Политика | Читати новину українською
Призываем всех - Аваков неожиданно обратился к украинцам Арсен Аваков (фото — mvs.gov.ua)

Министерство внутренних дел все необходимые ресурсы для обеспечения местных выборов в Украине, отметил его руководитель Арсен Аваков. Он немедленно обратился к людям по поводу предстоящего голосования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника.

По его словам, все участники избирательного процесса должны действовать в соответствии закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, неадекватное избирательному законодательству: построение сетей, использование подкупа избирателей и так далее... Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе сохраняется, и использование сетей не будет реализована", — подчеркнул министр.

Аваков добавил, позиция МВД будет жесткой — как и на президентских из парламентских выборов. Отдельные пункты в Уголовном кодексе необходимо скорректировать, особенно это касается положений о регистрации избирателей.

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и зарегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что моя подруга баллотируется в мэры, например... Чтобы прекратить такое, мы даем одну маленькую поправку... мы видим, что мы можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", — добавил он.

Напомним, местные выборы запланированы на 25 октября. Они пройдут по всей Украине, кроме Крыма, оккупированных районов Донбасса и нескольких районов вблизи линии разграничения.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство внутренних дел обратится в Верховную Раду с инициативой об изменениях Избирательного кодекса. Прежде всего речь идет об ответственности избирателей за ложные личные данные. Важные подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Арсен Аваков, полмтика, местные выборы, Украина, МВД, голосование
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