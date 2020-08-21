Большая озабоченность и тревога - ООН поставила Путину жесткое требование

От российского правительства требуют приложить все усилия для спасения оппозиционера Алексея Навального. Организация Объединенных Наций по этому поводу выступила со специальным заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам пресс-секретаря ведомства Лиз Троссел, оппозиционер, которого могли отравить, должен получить всю необходимую помощь.

"Прежде всего, мы действительно надеемся на возможность быстрого и полного его выздоровления. Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение, в котором нуждается для выздоровления", — заявила она.

Представительница добавила, "сообщение о том, что случилось с Алексеем Навальным, вызывают большую обеспокоенность и тревогу".

Напомним, утром 20 августа Навальный вместе со своей прессекретаркою Кирой Ярмыш вылетел из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, лайнер экстренно посадили в аэропорту Омска, политика госпитализировали в тяжелом состоянии.

С того дня оппозиционер находится в коме, его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш обратила внимание на попытки врачей и вызванной полиции замолчать причины внезапного ухудшения состояния политического деятеля — утром тот выпил один стакан чая в аэропорту.

По данным российских СМИ, врачи поставили предварительный диагноз Навальному — отравление неустановленным психодислептиком. В то же время в больнице не могут подтвердить, что у него отравление. В Кремле говорят, что все эти утверждения — просто предположения.

Как сообщал ONLINE.UA, представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал резонансную новость — он заявил, что команда Владимира Путина желает оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готова в случае необходимости организовать его перевозки на лечение за границу.