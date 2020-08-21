Мы не хотим - в Беларуси удивили неоднозначным заявлением об Украине

Один из самых известных представителей белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало выступил с новым громким заявлением — он отметил, что Беларусь пока не имеет возможности для вступления в ЕС и даже не должна к этому стремиться. Кроме того, по его словам, оппозиция не рассматривает реализацию "украинского" сценария в стране. По его мнению, этот риск не будет оправдан, поскольку Беларусь, в таком случае, может потерять очень много людей. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого (вступление в ЕС — ред.) позволить. Просто исходя из нашего уровня экономического развития", — подчеркнул Валерий Цепкало. По его убеждению, это бы вызвало массовый выход населения. "Мы потеряем половину населения Белоруссии, если поставим такую цель", — добавил политик. Кроме того, Валерий Цепкало отметил, что необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения. "Мы просто обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний", — подчеркнул бывший кандидат в президенты, он убежден, что нужно использовать каждый шанс сотрудничества. Он также добавил, что оппозиция страны не хочет смены власти по сценарию украинской "Майдана". "Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Произошла революция (в Украине) и эта революция произошла вне рамок электорального цикла", — отметил Валерий Цепкало. Как сообщал ONLINE.UA, недавно Министерство обороны Польши поразило громким признанием — там заявили, что сейчас внимательно отслеживают перемещения войск в Белоруссии и находятся в постоянном контакте с союзниками по НАТО по этому вопросу. Об этом впервые рассказал заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич после того, как 19 августа действующий президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своим войскам обратить особое внимание на передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы.