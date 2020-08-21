Новости

Лента новостей

Какая главная причина разводов - психологи ошеломили ответом

Наука и медицина | Читати новину українською
Какая главная причина разводов - психологи ошеломили ответом Фото: pixabay.com

Ученые из Канады решили найти ответ на вопрос, который волнует многих людей — почему же на самом деле влюбленные, которые верили, что проживут всю жизнь вместе, неожиданно для всех решают расстаться. Психологи обращают внимание на то, что душевная близость и взаимопонимание важнее для романтических отношений, чем отсутствие негатива — тревоги и ссор. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Social Psychological and Personality Science.

Стоит обратить внимание на то, что в эксперименте принимали участие более 4000 взрослых людей, которые заполняли еженедельные анкеты о своих отношениях. С исходной выборки около 100 участников завершили исследование после разрыва отношений. Психологи внимательно проанализировали данные и пришли к выводу, что отсутствие близости — ключевой фактор, который становится причиной разводов.

Какая главная причина разводов - психологи ошеломили ответом (1)

"Отношения быстрее прекращались у тех, кто мало интересовался партнером и неохотно делился с ним или с ней информацией о себе. Исследователи отмечают, что людям в паре может не хватать близости, и не стоит это игнорировать, даже если нет признаков непонимания или частых ссор" , — говорится в сообщении.

По словам самих психологов, эти выводы не могут быть аксиомой, поскольку отношения, которые одному партнеру казались достаточно близкими, совсем не удовлетворяли другого человека. Ученые отмечают, что было бы интересно посмотреть, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно ли удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять отношения.

Какая главная причина разводов - психологи ошеломили ответом (2)

Ранее ONLINE.UA рассказывал, как научиться все 24 часа в сутки проводить со своими любимыми людьми, чтобы избежать ссор, обид и недоразумений.

Источник: ONLINE.UA
Теги: отношения, развод, любовь, психологи, психология, доверие, любов
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 100643 +2106
Выздоровели 51078 +637
Летальные 2207 +23

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 21.08.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+20...+28

Влажность 49% - 71%

Ветер 0м/с - 4м/с

Погода ONLINE.UA+17...+24

Влажность 45% - 93%

Ветер 3м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...