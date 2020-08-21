Какая главная причина разводов - психологи ошеломили ответом

Ученые из Канады решили найти ответ на вопрос, который волнует многих людей — почему же на самом деле влюбленные, которые верили, что проживут всю жизнь вместе, неожиданно для всех решают расстаться. Психологи обращают внимание на то, что душевная близость и взаимопонимание важнее для романтических отношений, чем отсутствие негатива — тревоги и ссор. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал Social Psychological and Personality Science.

Стоит обратить внимание на то, что в эксперименте принимали участие более 4000 взрослых людей, которые заполняли еженедельные анкеты о своих отношениях. С исходной выборки около 100 участников завершили исследование после разрыва отношений. Психологи внимательно проанализировали данные и пришли к выводу, что отсутствие близости — ключевой фактор, который становится причиной разводов.

"Отношения быстрее прекращались у тех, кто мало интересовался партнером и неохотно делился с ним или с ней информацией о себе. Исследователи отмечают, что людям в паре может не хватать близости, и не стоит это игнорировать, даже если нет признаков непонимания или частых ссор" , — говорится в сообщении.

По словам самих психологов, эти выводы не могут быть аксиомой, поскольку отношения, которые одному партнеру казались достаточно близкими, совсем не удовлетворяли другого человека. Ученые отмечают, что было бы интересно посмотреть, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно ли удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять отношения.

Ранее ONLINE.UA рассказывал, как научиться все 24 часа в сутки проводить со своими любимыми людьми, чтобы избежать ссор, обид и недоразумений.