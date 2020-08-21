Украина неожиданно останавливает безвизов с Беларусью - что следует знать

Государственная пограничная служба напомнила об изменениях в правилах для посещения Беларуси украинском. С 1 сентября для этого необходимо будет заграничный паспорт, безвизовый режим притормозят. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ГНСУ.

По обнародованным данным 1 сентября вступает в силу правительственное постановление "О частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан".

Пограничники объяснили, решение направлено на защиту Украинской, ведь потерять при зарубежного визита внутреннего паспорта — а именно с ним можно было ехать в соседнюю республику — приведет к худшим последствиям по сравнению с потерей зарубежного.

"Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами. Вместе с тем, существенно улучшится предотвращения случаев использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), учитывая незначительную степень защиты документа" , — отметили в ГПСУ.

В течение первых 7 месяцев этого года на границе обнаружили более 300 поддельных паспортов, два десятка чужих и около 1300 недействительных документов.

"Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины", — отметила служба.

Те украинцы, которые находятся в Беларуси после 1 сентября, беспрепятственно пересекут границу назад, на родину. Впрочем, для нового выезда уже нужен будет закордонник.

Как сообщал ONLINE.UA, с 1 марта аналогичное решение ввели в отношении поездок украинцев в Россию. Бывший премьер-министр Алексей Гончарук тогда выступил с оценкой последствий постановления.