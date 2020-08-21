Серьезная угроза - Верховная Рада предупредила украинцев о новой масштабной проблеме

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз намерен обратиться с письмом к главе Кабмина Денису Шмыгалю о недопустимости ликвидации Госпродпотребслужбы. Эту информация 21 августа сообщила глава комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе. Стоит обратить внимание на то, что решение об обращении инициировала Климпуш-Цинцадзе и никто из членов комитета не выступил против. Народные избранники убеждены, что ликвидация Госпродпотребслужбы представляет серьезную угрозу экспорту украинского продовольствия в ЕС и качества и безопасности продуктов внутри страны. Об этом Климпуш-Цинцадзе написала на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Госпродпотребслужба была создана во исполнение Соглашения об ассоциации с ЕС. Евроинтеграционные реформы в этой области позволили быстро переориентировать отечественный экспорт на требовательнные рынки Евросоюза и открыли для наших производителей другие перспективные рынки. Сейчас, когда экономика Украины переживает падение, потеря рынка ЕС нанесет ей еще более сокрушительный удар и отодвинет страну на много лет назад", — написала украинская политик.

Стоит обратить внимание на то, что Минэкономики также выступает против ликвидации службы и распределения ее полномочий между Минздравом и новым органом при Минэкономики.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский выступил с инициативой повышения минимальной заработной платы до 5000 гривен. Глава Кабмин Денис Шмыгаль оценил необходимость такого шага. Он отметил, что первый этап — повышение до 5000 с нынешних 4723 гривен — станет почти незаметным, однако для этого есть повод.

"В Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и охлаждается экономика. Это предвестники экономического кризиса. Тогда начинаются проблемы у предприятий с зарплатами, у банковской системы с оборотным капиталом, затем наступают банкротства. Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос" , — пояснил Шмыгаль.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что введение строгого карантина будет означать дальнейшее падение экономики и рост уровня безработицы в стране.