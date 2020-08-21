В ближайшие дни - Лукашенко выступил с жестким предупреждением

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не считать текущую ситуацию в республике катастрофической. Он пообещал, что вскоре все беспорядки прекратятся. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По словам президента, все протестующие якобы только пытаются заработать немного денег, поскольку все митинги — проплачены.

"Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом. Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила" — утверждает Лукашенко.

Он также признал, ситуация в Беларуси чрезмерно политизирована, однако не катастрофическая.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", — добавил государственный лидер.

Напомним, протесты по всей стране продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы. Тысячи белорусов обвинили Центризбирком и режим Лукашенко в фальсификации, свидетельство которой распространились через СМИ.

В поддержку людей, которые выступили за проведение честного голосования и отставки власти высказались Соединенные Штаты, Евросоюз, Украина и многие другие страны. В то же время Минск обвинил иностранные правительства в попытках таким образом повлиять на ситуацию.

Как сообщал ONLINE.UA, один из самых известных представителей белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало выступил с новой громким заявлением — он отметил, что Беларусь пока не имеет возможности для вступления в ЕС и даже не должна этому стремиться.