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Это может спасти Украину - эксперт озвучил дельный совет для власти

Экономика | Читати новину українською
Это может спасти Украину - эксперт озвучил дельный совет для власти Фото з відкритих джерел

Украинский юрист и вдвокат Вячеслав Ганган обратил внимание на то, что принятие законопроекта относительно антимонопольной реформы позволит спасти Украину и украинскую экономику, а также поможет создать средний класс. По мнению эксперта, одна из главных причин нездоровья экономики страны — проблемы с конкуренцией. Кроме того, Ганган подчеркнул, что в нашем государстве создано много антикоррупционных органов, которые фактически борются с последствиями, но почти никто не может повлиять на причины, на экономическую систему. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Вопросами конкуренции занимается Антимонопольный Комитет Украины — слабый орган с минимальными полномочиями и устаревшей материально-технической базой. Его сотрудники получают маленькие зарплаты, работают на устаревших компьютерах, а для того, чтобы получить информацию, им приходится отправлять запросы по почте. При этом они выполняют достаточно серьезную работу, работают с крупными предприятиями — монополистами, выписывают большие штрафы, на них часто оказывается давление", — подчеркнул украинский юрист.

По словам Гангана, спасти экономику Украины может именно антимонопольная реформа, повышение статуса Антимонопольного комитета и расширением его полномочий. Юрист также напомнил, что именно этого требует от Украины и Евросоюз.

"Решить вопрос реформирования АМКУ призван законопроект №2730-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конкурентного-антимонопольной реформы", поданный народными депутатами. Его принятие жизненно необходимо для экономики. Помочь ей выбраться из той ямы, в которой она находится, можно только создав здоровую конкурентную среду. А сделать это без антимонопольной реформы невозможно", — подчеркнул Вячеслав Ганган.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новый ультиматум команде главы Кабмина Дениса Шмыгаля относительно реформы сел.

Источник: Обозреватель Теги: Антимонопольный комитет, Антимонопольна реформа, экономика Украины, законопроэкт, Украина, Евросоюз
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Обновлено:16:11, 21.08.2020

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