Опять Украина и США - Лукашенко шокировал заявлением о протестах

Последние события в Беларуси связаны с намерениями США и других стран Запада, вновь подчеркнул президент Александр Лукашенко. Он назвал республику последней "звеном" в масштабном плане. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси давно готовили "заварушку", а западные страны решили действовать, поскольку подумали — пока Минск в конфликте с Москвой.

"Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украины. Мы здесь одно звено остались... Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой ", — заявил Лукашенко, однако не пояснил деталей.

Он утверждает, что намеренно сейчас несколько соседних стран начали "бряцать гусеницами" на военных учениях. Он назвал это не случайно, когда в стране начинаются беспорядки, а рядом "танки начинают передвигаться и самолеты летать".

Белорусы вышли на протесты из-за уплаченные деньги, подчеркнул президент.

"А за рубежом в настоящее время обучение проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжения", — добавил Лукашенко.

Интересно, что ни разу он не допустил публично, что тысячи людей по всей стране независимо друг от друга выходили с протестом через недовольство властью. Он называл оппозицию "нацистами", которые мешают людям работать.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не считать текущую ситуацию в республике катастрофической. Он пообещал, что вскоре все беспорядки прекратятся, а сейчас власть дает людям возможность "заработать" на акциях.