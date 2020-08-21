Политическая реклама перед выборами - сколько политики тратят на агитацию в Facebook

В течение всего 7 месяцев 2020 украинские политики потратили сотни тысяч долларов США на политическую рекламу в Facebook. Безоговорочным лидером по таким расходам стал Петр Порошенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статистику организации "ЧЕСНО".

Общая сумма расходов на рекламу в социальной сети достигает 1,1 миллиона долларов, однако официальная кампания местных выборов еще не началась. Ее старт запланирован на 5 сентября.

"Первые три места среди всех страниц занимают Петр Порошенко (52,3 тысячи долларов), программа" Шустер LIVE "(39 тысяч) и нардеп Николай Тищенко (20,7 тысячи)", — отметили в организации.

Среди партий крупнейшей финансовой поддержкой пользовались страницы "Украинской галицкой партии", "Партии Шария", ЕС.

Интересно, что лидер рейтинга с июня прошлого года по январь 2020 потратил еще около 100 тысяч долларовна политическую агитацию в свою пользу в интернете.

Второе место занял "Шустер LIVE". где рекламировали непосредственно программу или ее гостей.

Третье место — нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, которого к выдвижению Ирины Верещук считали вероятным кандидатом на должность мэра Киева. Он начал тратить тысячи долларов на рекламу с июня.

"На четвертой позиции разместилась основная страница" Партии Шария ", которая потратила на рекламу 19,8 тысячи долларов. Ранее Движение ЧЕСНО писало, что эта политсила рекламировала на своей странице сообщение в Facebook, где отчитывалась, что направила 9 миллионов гривен на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, однако в финансовой отчетности партии таких расходов нет ", — обратили внимание в" ЧЕСНО ".

Крупнейшими "жертвами" агитации "против" стали — "Слуга народа", Владимир Зеленский, нардеп Максим Бужанский, мэр Днепра Борис Филатов.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство внутренних дел все необходимые ресурсы для обеспечения местных выборов в Украине, отметил его руководитель Арсен Аваков. Он немедленно обратился к людям по поводу предстоящего голосования.