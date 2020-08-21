В каких городах и районах Украины объявили "красный" уровень опасности - важные данные

21 августа Министерство здравоохранения сообщило украинцам важную новость — в ведомстве отметили, что 14 районов и городов Украины оказались в "красной" зоне эпидемической опасности, семьдесят пять — в "оранжевой" и сто шесть — в "желтой". Эту информацию уже подтвердил глава ведомства Максим Степанов во время ежедневного брифинга в Минздраве. Чиновник также напомнил, что, согласно условиям адаптивного карантина, раз в неделю проходит заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором устанавливаются уровни эпидемической опасности. Стоит обратить внимание на то, что заседание проводится в четверг вечером, а принятые решения вводятся с 00:00 часов следующего понедельника. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МОЗ.

"Вчера были приняты следующие решения: 14 районов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тыс населения за последние две недели, поэтому отнесены к "красному" уровню эпидемической опасности", — подчеркнул глава Минздрава.

Что важно понимать, к "красному" уровню отнесены город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

"Установление этих уровней основывается исключительно на эпидемической ситуации на уровне заболеваемости в этих городах и районах. Мы считаем, исходя из количества новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс населения. Это объективная информация и цифры, которые влияют на установление карантинного уровня. Они открытые и любой может их посмотреть и самостоятельно посчитать", — подчеркнул глава Минздрава.

Максим Степанов добавил, что третий показатель, по которому определяется уровень эпидемической опасности — это заполненность коек в больницах, определенных для принятия больных COVID-19 . Из-за этого показателя, в частности, Львовская область находится в "оранжевой зоне".