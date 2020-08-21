Жена Навального экстренно обратилась к Путину - что происходит

21 августа пресс-секретарь известного российского оппозиционера Алексея Навального, Кира Ярмыш, сообщила о том, что в организме политика нашли смертельно опасный яд. Как отмечают российские СМИ, транспортная полиция не разглашает его название из-за "тайны следствия". Эту информацию также подтвердили жена оппозиционера Юлия и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Кроме того, жена оппозиционера уже даже обратилась к главе Кремля Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на официальное обращение женщины.

"Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная помощь в Федеративной республике Германия. С 12:00 21 августа у нас есть все возможности для немедленной транспортировки Алексея под наблюдением врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки", — обратилась с призывом к Владимиру Путину Юлия Навальная.

Стоит обратить внимание на то, что еще 20 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что команда Владимира Путина желает оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готова в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу. Однако главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что нестабильное состояние Навального не позволяет его транспортировать.

"Если обратятся к Кремлю или обратятся в Министерство здравоохранения, или обратятся к любому ведомству, конечно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу — ред.). Многие граждане России в эти дни, хотя закрытые границы, выезжают на лечение за границу. И конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут. Конечно, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления", — заявил Дмитрий Песков.

Как сообщал ONLINE.UA, Кира Ярмыш заявила, что Навального присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, но медики пока не раскрывают информацию о его состоянии здоровья.