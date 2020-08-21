Удар по суверенитету - у Лукашенко выдвинули неожиданные претензии к ЕС

Евросоюз согласовал рассмотреть введение санкций против режима Александра Лукашенко на фоне последний событий в Беларуси. Между тем Министерство иностранных дел страны выступило с претензиями относительно такого поступка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ведомство.

По словам министра Владимир Макей, Беларусь стала реальностью, с которой необходимо жить и взаимодействовать.

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения ", — подчеркнул дипломат.

Министр отметил, Беларусь уже испытывала санкций, все новые она пройдет так же как предыдущие.

"У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше — с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других рычагов воздействия... Мы не можем рассматривать это иначе как недружественные шаги, которые наносят ущерб суверенитету Беларуси, и не можем оставлять это без противодействия", — утверждает Макей.

В то же время в Брюсселе особенно подчеркивали — санкции возможны исключительно против высшего руководства республики, которое несет ответственность за подавление протестов и фальсификацию выборов. Отсутствие вреда для населения страны стало первоочередным условием.

Как сообщал ONLINE.UA, последние события в Беларуси связаны с намерениями США и других стран Запада, вновь подчеркнул президент Александр Лукашенко. Он назвал республику последней "звеном" в масштабном плане. Что именно имел в виду лидер — по ссылке.