Я уже предупредил Путина - Лукашенко неожиданно заговорил о вторжении

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, выступил с очередным резонансным заявлением — он отметил, что события в стране не только проблема Минска, но и России. По мнению скандального политика, сейчас Запад "атакует именно РФ", а также пытается "смять" Беларусь. По словам Александра Лукашенко, в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы, однако он не будет сдаваться и даже настроен "дать отпор" врагу. Свою позицию он озвучил 21 августа во время визита на агрокомбинат Дзержинский. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".

"Белорусская проблема для России не менее важна, чем для Беларуси. Атакуют Россию прежде всего. Но хотят смять нас. Не выйдет. Мы дадим отпор... Я тут никого не запугиваю, но это есть. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться. Никуда от этого не денешься... Одновременно я хочу сохранить мир и спокойствие для тех, кто хочет работать. Я не хочу втянуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача — ответить там, стабилизировать здесь обстановку", — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, он в очередной раз не забыл упомянуть об обучении в странах НАТО по соседству.

"А за рубежом в настоящее время обучение проводят. Что это такое? Это готовят при необходимости вторжение. Потому что они поставили себе целью прежде всего эту территорию отсечь — Беларусь. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть и соответствующий договор в рамках ОДКБ и Союзного государства", — добавил одиозный политик.

Стоит обратить внимание на то, что 21 августа представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что команда Владимира Путина готова помочь урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет Минск, хотя еще вчера он лично обещал Западу, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусская оппозиция выступила с новым неоднозначным заявлением об Украине.