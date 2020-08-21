Я попросил россиян - Лукашенко шокировал очередным признанием

Команду российских пропагандистов из федерального телевидения действительно направили в Беларуси, признался президент Александр Лукашенко. Он отметил, решение принято после забастовки белорусских тележурналистов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, нет ничего плохого в том, что граждане братской страны работают в Беларуси. Самих белорусов в России насчитывается до 60 000.

Он вспомнил, несколько рабочих белорусского ТВ "выскочили на улицы и начали митинговать".

"Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", — утверждает Лукашенко.

Он добавил, никто никого нигде не ждет, поскольку большая конкуренция, а вот обратно они якобы возьмут не каждого.

"Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем", — добавил президент.

Лукашенко обратил внимание на якобы стабилизации ситуации после этого.

" А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул Президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", — резюмировал лидер.

Как сообщал ONLINE.UA, Евросоюз согласовал рассмотреть введение санкций против режима Александра Лукашенко на фоне последний событий в Беларуси. Между тем Министерство иностранных дел страны выступило с претензиями относительно такого поступка.