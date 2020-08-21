Беларусь обратилась с неожиданной просьбой к Евросоюзу - что случилось

Министерство иностранных дел Беларуси неожиданно для всех начало просить власти Европейского Союза не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ее "пройти этап взросления". С таким громким заявлением выступил глава ведомства Владимир Макей. По его мнению, сейчас "не
"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения", — отметил Владимир Макей.
"Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше — с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других рычагов воздействия... Мы не можем рассматривать это иначе как недружественные шаги, которые наносят ущерб суверенитету Беларуси, и не можем оставлять это без противодействия", — подчеркнул белорусский дипломат.