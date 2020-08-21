Беларусь обратилась с неожиданной просьбой к Евросоюзу - что случилось

Министерство иностранных дел Беларуси неожиданно для всех начало просить власти Европейского Союза не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ее "пройти этап взросления". С таким громким заявлением выступил глава ведомства Владимир Макей. По его мнению, сейчас "не 18-е столетие, не 2010 год и даже не 2015" — он подчеркивает, что Беларусь "является реальностью", с которой нужно как-то жить и взаимодействовать. Белорусский дипломат подчеркнул, что продолжает верить в перспективу "нормальных, добрососедских, цивилизованных" отношений со странами ЕС, поскольку это отвечает интересам "Беларуси, Европы и всей Евразии". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения", — отметил Владимир Макей.