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Беларусь обратилась с неожиданной просьбой к Евросоюзу - что случилось

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Беларусь обратилась с неожиданной просьбой к Евросоюзу - что случилось Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Беларуси неожиданно для всех начало просить власти Европейского Союза не вводить санкции против страны "в трудное время" и дать ее "пройти этап взросления". С таким громким заявлением выступил глава ведомства Владимир Макей. По его мнению, сейчас "не 18-е столетие, не 2010 год и даже не 2015" — он подчеркивает, что Беларусь "является реальностью", с которой нужно как-то жить и взаимодействовать. Белорусский дипломат подчеркнул, что продолжает верить в перспективу "нормальных, добрососедских, цивилизованных" отношений со странами ЕС, поскольку это отвечает интересам "Беларуси, Европы и всей Евразии". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Беларуси.

"У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы. Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим вы, по сути, подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения", — отметил Владимир Макей.

Дипломат также обратил внимание на то, что это "не первые санкции" против Беларуси и она "пройдет их, как и предыдущие". Министр также признался, что сейчас ситуация очень сложная.
"Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше — с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других рычагов воздействия... Мы не можем рассматривать это иначе как недружественные шаги, которые наносят ущерб суверенитету Беларуси, и не можем оставлять это без противодействия", — подчеркнул белорусский дипломат.
Владимир Макей добавил, что продолжает верить в перспективу "нормальных, добрососедских, цивилизованных" отношений со странами ЕС, поскольку это отвечает интересам "Беларуси, Европы и всей Евразии". 
 
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Александр Лукашенко заявил, что события в стране не только проблема Минска, но и России. По словам президента страны, сейчас Запад "атакует именно РФ", а также пытается "смять" Беларусь.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, МИД Беларуси, санкции, ЕС, Евросоюз, протесты, митинги, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко
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