Отравление Навального - МВД шокировало заявлением о найденном веществе

Российский оппозиционер Алексей Навальный состоянию на вечер 21 августа находится в тяжелом состоянии. Накануне специалисты обнаружили в его организме постороннего химическое вещество. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УМВД РФ Омской области.

По официальным данным, речь идет о веществе, которую относят к типу промышленных.

"Специалистами химической лаборатории УМВД России по Омской области были проведены исследования смывов с одежды, рук, ногтей, волос А. Навального... Хроматографическое исследование показало наличие вещества " 2-этилгексил дифенил фосфат", которая относится к промышленных химических веществ", — отметили правоохранители.

УМВД заметил, эксперты не могут установить концентрацию вещества в организме благодаря упомянутому исследованию.

"Поскольку это вещество в качестве пластификатора добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах она могла оказаться через контакт А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Информация об обнаружении этого химического компонента сразу была уведомлена врачам" , — добавили в ведомстве.

Напомним, Навальный вылетел из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, самолет пришлось срочно посадить в Омске. Местные врачи госпитализировали политика в бессознательном состоянии.

С утра четверга, 20 августа, оппозиционер находится в больнице, его присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал ONLINE.UA, жена политика Юлия Навальная уже даже обратилась к главе Кремля Владимира Путина с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию. Окружение оппозиционера обращало внимание на попытки скрыть диагноз больного.