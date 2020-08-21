Новости

Лента новостей

Сами приедут - Лукашенко цинично высмеял украинцев

Политика | Читати новину українською
Сами приедут - Лукашенко цинично высмеял украинцев Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, 21 августа выступил с новым скандальным заявлением — он пригрозил, что готов заменить работников, которые бастуют на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины. Разговаривая с работниками агрокомбината "Дзержинский" Лукашенко подчеркнул, что всегда найдутся люди, которым можно заменить тех, что бастуют. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское госагентсво "БелТА".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуют — ладно. Я дам команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек готовы работать на "Беларуськалие". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут сами из Украины шахтеры. Их море — безработных", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что "Беларуськалий" — производственное объединение, флагман горной промышленности Беларуси, один из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений. Как известно, недавно в Беларуси объявили о забастовках ряд крупных промышленных предприятий, в частности МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, "Беларуськалий". А работники Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" объявили о сборе подписей в поддержку забастовки.

Что интересно, именно 21 августа официально стало известно, что Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси.

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Учитывая распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее лидер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном после переговоров 20 августа решилась на неожиданное признание — она рассказала, почему так часто вынуждена разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, МИД Беларуси, санкции, ЕС, Евросоюз, протесты, митинги, выборы в Беларуси, Александр Лукашенко, украинцы, шахты
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 100643 +2106
Выздоровели 51078 +637
Летальные 2207 +23

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 21.08.2020

Курс валют 21.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,4
27,47
27,45
EUR
32,23
32,32
32,3
GBP
35,9
36
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...