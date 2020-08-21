Сами приедут - Лукашенко цинично высмеял украинцев

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, 21 августа выступил с новым скандальным заявлением — он пригрозил, что готов заменить работников, которые бастуют на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины. Разговаривая с работниками агрокомбината "Дзержинский" Лукашенко подчеркнул, что всегда найдутся люди, которым можно заменить тех, что бастуют. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на белорусское госагентсво "БелТА".

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуют — ладно. Я дам команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек готовы работать на "Беларуськалие". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут сами из Украины шахтеры. Их море — безработных", — заявил Александр Лукашенко.

Стоит обратить внимание на то, что "Беларуськалий" — производственное объединение, флагман горной промышленности Беларуси, один из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений. Как известно, недавно в Беларуси объявили о забастовках ряд крупных промышленных предприятий, в частности МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, "Беларуськалий". А работники Мозырского НПЗ и НПЗ "Нафтан" объявили о сборе подписей в поддержку забастовки.

Что интересно, именно 21 августа официально стало известно, что Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси.

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Учитывая распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украину, АМКУ усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее лидер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном после переговоров 20 августа решилась на неожиданное признание — она рассказала, почему так часто вынуждена разговаривать с главой Кремля Владимиром Путиным.