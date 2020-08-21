Известный европейский политик неожиданно собрался в Украину - что случилось

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас планирует посетить в ближайшее время Украину. Предполагается, что он прибудет в Киев ради переговоров 24 августа — в День Независимости. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МИД Украины.

По обнародованным данным, немецкий дипломат планирует личную встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Стороны обсудят вопросы взаимодействия Украины и ФРГ с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства вследствие российской агрессии. Министры обозначат совместные шаги в нормандской формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации в Донбассе", — пояснили в МИД.

Отмечается, что также Маас и Кулеба обсуждать ряд практических мер по укреплению сотрудничества между Украиной и Германией, особенно по линии дипломатических министерств.

"Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в том числе с учетом председательства Германии в ЕС. По итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс конференции министров", — добавили в ведомстве.

Нимеечина — один из наиболее устойчивых и надежных партнеров Украины за рубежом, официальный Берлин поддерживал Киев с первых дней российской агрессии.

Следует напомнить, недавно Гайко Маас провел официальный визит в Москву, где встретился с высшим руководством России.

Как сообщал ONLINE.UA, Маас стал первым высокопоставленным европейским политиком, который приедет в Россию с начала пандемии. На повестке дня стоял вопрос о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке, а также экономическое сотрудничество РФ и ФРГ на фоне влияния санкций США.