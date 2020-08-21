Мы готовы - команда Путина резко изменила позицию относительно Беларуси

20 августа пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, ошеломил мир неожиданным заявлением — он пообещал международному сообществу, что официальная Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Кроме того, представитель Кремля цинично отметил, что проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы с помощью диалога, оставаясь в правовом поле. Однако, как оказалось, российским властям понадобилось менее суток, чтобы резко изменить свою позицию на международной арене — уже 21 августа Дмитрий Песков заявил, что РФ готова помочь урегулировать ситуацию в Беларуси. Но такая помощь поступит только в том случае, если официальный Минск этого захочет. Также он ответил на вопрос, готов ли Кремль стать посредником между оппозицией и властью в Беларуси. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, конечно, российская сторона — готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал, что в Беларуси возбудили уголовное дело по фактутого, что оппозиция создала Координационный совет.

"Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причин, по которым нарушают те или иные уголовные дела в Беларуси. Это абсолютно суверенное дело Беларуси", — отметил представитель Владимира Путина.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко начал утверждать, что события в стране не только его проблема, но и проблема президента РФ Владимира Путина. По словам одиозного политика, сейчас Запад "атакует именно Россию", а также пытается "смять" Беларусь. Александр Лукашенко уверяет, что в сложившейся ситуации есть как внешний, так и внутренний факторы, однако он не будет сдаваться и даже настроен "дать отпор" врагу.

"Атакуют Россию, прежде всего. Но хотят смять нас. Не выйдет. Мы дадим отпор... Я тут никого не запугиваю, но это есть. Мы вынуждены это учитывать и жестко сопротивляться", — заявил Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Лукашенко шокировал новым скандальным заявлением об Украине и украинцах.