У них есть два дня - в МОЗ объявили срочное поручение

Министерство здравоохранения признало серьезную проблему в работе горячих линий. Глава ведомства Максим Степанов по этому поводу выступил с неотложным доверенности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра.

По его словам, Департаменты здравоохранения должны в ближайшие два дня ликвидировать проблему, которая сложилась на местах.

"Вопрос держу на личном контроле. Ситуация, когда пациента с симптомами COVID-19 направляют в частную клинику на тест, вместо того чтобы направить в него бесплатную мобильную бригаду специалистов, или ошибочно дают ему номер детективного агентства вместо лаборатории — это только звучит смешно, а по факту такие истории неприемлемы! " — заявил Степанов.

В то же время руководство департаментов отреагировало на поручение и обязалось выполнить его, исправив все ошибки в работе линий.

Напомним, фактически пандемия COVID-19 затронула Украины в марте — с середины этого месяца по всем областям ввели жесткий карантин, который на два месяца заблокировал общественный транспорт, все гастрономические и развлекательные заведения и запретил массовые мероприятия.

Летом режим заменили адаптивным карантином — области отдельно друг от друга находятся на разных ступенях ограничений. Страну разделили на четыре зоны, наиболее строгая из которых — "красная", она заново блокирует нормальную работу учреждений из-за плохой эпидемическую ситуацию.

По состоянию на утро 21 августа в Украине подтвердили 100 643 случая COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, 21 августа Министерство здравоохранения сообщило украинцам важную новость — в ведомстве отметили, что 14 районов и городов Украины оказались в "красной" зоне эпидемической опасности, семьдесят пятый "оранжевой" и сто шестой "желтой" . Эту информацию уже подтвердил глава ведомства Максим Степанов во время ежедневного брифинга Минздраве.