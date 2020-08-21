Чувствую себя виноватой - Елена Зеленская наконец обратилась к украинцам после 2 месяцев молчания

21 августа жена главы государства Елена Зеленская наконец обратилась к украинским гражданам после 2 месяцев молчания — первая леди настойчиво призвала не недооценивать коварную коронавирусную болезни и рассказала о своем опыте борьбы с ней. По ее словам, болезнь и восстановления продолжались более месяца. Елена Зеленская признается, что известие о заболевании стало для нее полной неожиданностью, ведь она не имела никаких симптомов. В то же время, уже через несколько дней после положительного результата ПЦР-теста, появилась высокая температура. Жена украинского лидера также подтвердила, что ее сын тоже переболел коронавирусом, но в гораздо более легкой форме. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сообщение первой леди.

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня — пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом — высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели. А еще неделю я оставалась в больнице с сыном, который все еще был "позитивным", — призналась Елена Зеленская.

Елена Зеленская отметила, что смогла победить болезнь и имеет антитела к вирусу, однако продолжает носить маску в общественных местах. Она напомнила, что в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики.

"И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно... напоследок. Пожалуйста, берегите себя! Не недооценивайте эту болезнь Я на собственном примере почувствовала, какой коварный этот вирус. Я — здоровый человек, но все равно было нелегко. А сколько людей не выдержали натиска инфекции... Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка "подарили" мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю — не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех!", — подчеркнула первая леди.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Владимир Зеленский решился на громкое признание о своей семье.