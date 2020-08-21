Ученые раскрыли одну из загадок динозавров - что интересно знать

Динозавры стали одним из самых интересных направлений современной науки благодаря своим размерам и разнообразию — на планете не осталось столь крупных ящериц. Ученые выступили с новым предположением относительно особенностей, которые обусловили строение тела этих животных. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журнал PLOS One.

Прежде всего ученые хотели выяснить, как кости динозавров выдерживали большую нагрузку. Они установили, строение их отличается от скелета птиц и млекопитающих, зоркрема и трабекулярной костью. Это обеспечивало прочность.

Без мощного скелета массивные зауроподы не смогли бы существовать их длинной шеей, а крупные хищники не могли бы быть настолько быстрыми, как того требовал от них рацион. Естественным "решением" пробелмы стали губчатые кости — они легкие и позволяют выдерживать тяжелый вес.

Научная команда из палеонтологов, инженеров-механиков и беомедицинських инженеров изучила образцы верхнего эпифиза большеберцовой и нижнего эпифиза берцовой кости — из них состоит коленный сустав. Для этого привлекли окаменелости гадрозавров и завроподов и использовали компьютерную микротомографии.

Коллектив зарегистрировал объем трабекулярной кости, который увеличивается в соответствии с массой — такую особенность имеют млекопитающие. В то же время трабекул — перегородок, которые обусловливают губчастисть — тем меньше, чем больше масса, однако количество связей росла между ними.

"Структура трабекулярной — или губчатой — кости у динозавров оказалась уникальной", — цитирует журнал одного из авторов Тони Фиорилло.

Она позволила динозаврам сохранить механические свойства скелета, однако быть легким одновременно.

"Без этой адаптации скелет гадрозавров и зауроподов был бы настолько тяжелым, что им было бы трудно двигаться", — отметили исследователи.

Впрочем, эксперты добавили — они пока изучило мало образцов, а вот кости также могли сохранить мало особенностей для расшифровки.

Свой труд ученые назвали полезной для современных технологий.

"Понимание архитектуры трабекулярной кости динозавров может помочь нам разобраться, как лучше проектуваты легкие и плотные материалы в лаборатории", — говорится в статье.

Как сообщал ONLINE.UA, группа китайских палеонтологов объявила в марте о нахождении окаменелостей, вероятно, одного из самых динозавров. Уже в августе выяснилось, что череп Oculudentavis khaungraae принадлежит ящерице.