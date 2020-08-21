Это будет в следующем году - украинцев заранее предупредили, к чему готовиться

Украинское правительство заинтересовано в проведении переговоров по обновлению Соглашения об ассоциации. Вице-премьерка Ольга Стефанишина, которая занимается вопросами евроинтеграции, заявила о намерении их организовать в следующем году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Кабмин.

По словам вице-премьерки, обновления документа откроет новые возможности для украинского бизнеса.

"Украинский бизнес, в частности Одесской области, имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы Соглашение об ассоциации позволила активно их использовать. Но и для бизнеса является" домашнее задание "— оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления соглашения ", — пояснила Стефанишина.

Сейчас именно ЕС стал главным торговым партнером Украины, на протяжении периода с 2016 до 2019 лет динамика развития этого направления была положительной. Доля около 41% обмена товарами — именно страны содружества.

"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качество украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли через коронавирус является временным явлением в мировой экономике ", — добавила она.

Устойчивый диалог правительства и бизнеса Украины может стать основой для инклюзивного предложения, которая станет воплощением амбиций и возможностей. Киев пока заинтересован в заключении Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, а также развития торговли услугами.

Другим важным вопросом стало обновление формата государственной помощи — она должна быть гибкой для реагирования на глобальные события. Пример — внезапная эпидемия COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, украинский премьер Денис Шмыгаль назвал признаки мощного кризиса, что надвигается на Украину.