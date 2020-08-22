Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло - официальные данные на 22 августа

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно возросло — в субботу, 22 августа, зафиксировали 2328 новых случаев заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 102971 человек, из них 2244 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 51735 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 48992 украинца продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 22 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 22 августа заболели уже более 23 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали почти 247 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 946 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 30 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 803 тысяч людей, вылечились – 15,7 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 14 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 24 августа, карантин усиливают:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько украинцев действительно умерли от коронавируса в первой половине 2020 года.