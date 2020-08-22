Офис генпрокурора срочно обратился ко всем украинцам - в чем дело

В годовщину Иловайской трагедии Офис генпрокурора обратился ко всем украинцам — там назвали причину, по которой в боях за Иловайск погибли 366 украинских военных, а еще 429 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести и 300 бойцов попали в плен. Единственная причина трагедии, по данным Генпрокуратуры, прямое вторжение вооруженных сил России. Украина уже все собранные доказательства совершения военных преступлений Россией передала в Офис прокурора Международного уголовного суда — теперь суд Гааги должен решить вопрос об открытии уголовного производства. Об этом 22 августа сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Согласно выводам экспертов и комплекса других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", — раскрыли подробности следствия в Генпрокуратуре.

Отмечается, что такое количество российских войск и техники в разы превышало численность украинских сил. Критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11, бронетехника — 1 к 16; артиллерия — 1 к 15, "Грады" — 1 к 24.

"26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам. Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе насалених пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворская, Агрономичное, Многополье, Червоносельское , Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", — добавили в Генпрокуратуре.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр — они объявлены в розыск. Генпрокуратура уже направила в суд 48 обвинительных актов в отношении 51 лица — приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ.

"Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжают сбор доказательств и установления всех виновных лиц" — подытожили в Генпрокуратуре.

Напомним, в середине августа 2014 года украинские военные взяли под контроль большую часть Иловайска, но 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, в результате чего украинские защитники оказались в окружении. Боевики и российские военные изначально согласились выпустить украинцев — 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности и когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли. Потери под Иловайском стали самыми масштабными для украинских сил за время боевых действий на Донбассе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, что произошло в Иловайске.